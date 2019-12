Milan en Roma doen krant in de ban om ’racisme’ op voorpagina

Beide voetbalclubs reageren daarmee op het artikel van vrijdag in die krant waarin de kop ’Black Friday’ prijkt bij het openingsverhaal over de aanstaande topper tussen Internazionale en AS Roma. Daarbij prijken foto’s van de donkere spelers Romelu Lukaku en Chris Smalling.

Het artikel, volgens de krant juist onschuldig bedoeld, kreeg meteen al veel kritiek. Fare, de Europese beweging die zich inzet om discriminatie in het voetbal te bestrijden, vond dat de kop racisme voedt. Inter en AS Roma namen meteen afstand van de kop en keerden zich op social media tegen racisme. „Voetbal is passie, cultuur en broederschap. We zijn en blijven tegen elke vorm van discriminatie”, twitterde Inter.

Maar nota bene stadgenoot AC Milan en AS Roma gaan nu verder. In een statement verklaren beide clubs journalisten van de krant te weren.