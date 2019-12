Serie A-clubs woest vanwege racisme in krant

De gerenomeerde Italiaanse sportkrant opende met een kop ’BLACK FRIDAY’, met daarbij een foto van Romelu Lukaku en Chris Smalling, twee donkere spelers van koploper Internazionale en AS Roma, die vrijdag tegenover elkaar staan.

De tabloid wilde daarmee de voetbalclash komende vrijdag tussen Internazionale en AS Roma aankondigen, maar riep vooral verontwaardiging over zich af.

„De media voeden iedere dag racisme”, schreef Fare, de Europese beweging die zich inzet om discriminatie in het voetbal te bestrijden. De krant heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

Racisme is een hardnekkig verschijnsel in het Italiaanse voetbal. De twintig clubs uit de Serie A, de hoogste voetbalklasse in Italië, riepen onlangs middels een open brief op tot harder optreden tegen het racisme.

Lukaku, de Belgische spits van Inter, is al vaker racistisch bejegend. Zijn zaakwaarnemer heeft verbolgen reageert op de voorpagina. „Ik ben een Italiaan en schaam me hier voor”, aldus Federico Pastorello. „Dit is een gevoelig onderwerp voor Romelu. Hij heeft vaak te maken me racisme, maar hij is sterk.”

De Corriere dello Sport beet van zich in een pittige reactie. ’De kop ’BLACK FRIDAY’ was onschuldig bedoeld, maar tot gif gemaakt door moralisten’, zo viel te lezen in een verklaring op de website. De krant had juist het tegendeel van racisme beoogd. „Het was bedoeld als lof voor verschil.”

Inter laat via Twitter weten: ’Voetbal is passie, cultuur en broederschap. We zullen altijd aggeren tegen elke vorm van discriminatie.’

AS Roma fronst zijn wenkbrauwen over de voorpagina van de Corriere dello Sport

AC Milan is woedend: „Het is volkomen onacceptabel om dit soort nonchalance te zien met betrekking tot racisme. We zullen onze mond niet houden over deze zaak...’