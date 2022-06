PSV meldt zich voor Xavi Simons en geeft Derrick Luckassen nieuwe kans

Paris Saint-Germain stelt alles in het werk om Simons te behouden. De Franse topclub ziet volop doorgroeipotentie in de Nederlandse jeugdinternational, die in 2019 vanuit de academie van FC Barcelona de overstap naar PSG maakte. Het probleem is dat Simons (19) weinig speeltijd krijgt in Parijs (elf optredens in het eerste met in totaal 331 speelminuten) en het voor zijn ontwikkeling wellicht goed is om elders meer aan spelen toe te komen. Simons wordt begeleid door het makelaarskantoor van wijlen Mino Raiola, waar technisch manager John de Jong en algemeen directeur Marcel Brands van PSV een goede relatie mee onderhouden.

Keuze

Eerder deze window wist PSV zich al te versterken met de transfervrije doelman Walter Benitez, die ook begeleid wordt door het agentschap van wijlen Raiola. Door het vertrek van Mario Götze naar Eintracht Frankfurt kan PSV een creatieve aanvallende middenvelder goed gebruiken. Simons heeft behalve uit PSV en PSG de keuze uit een reeks aan clubs. Onder andere ook Bayer Leverkusen en zijn vorige werkgever FC Barcelona worden met de middenvelder in verband gebracht.

PSV timmert flink aan de weg op de transfermarkt. De eerder genoemde Benitez, derde doelman Boy Waterman en Ki-Jana Hoever werden al vastgelegd. PSV hoopt op korte termijn ook de komst van Manchester City-huurling Savinho af te ronden en mikt op een rentree van spits Luuk de Jong in Eindhoven.

Derrick Luckassen

Ook is er weer toekomst voor Derrick Luckassen bij PSV. De 26-jarige verdediger krijgt van Van Nistelrooy een serieuze kans, , zo verklaarde de nieuwe hoofdtrainer na de 6-0 oefenzege op de Duitse vijfde klasser BW Lohne. Luckassen stond mede door de absentie van Jordan Teze en de blessure van André Ramalho aan de aftrap. Sinds hij in 2017 een contract tekende bij PSV is hij voornamelijk verhuurd geweest. Hij riep een paar jaar geleden nog dat hij nooit meer voor de Eindhovense club zou voetballen.

„Ik weet dat hij dat ooit gezegd heeft, maar dat is klaar. Hij krijgt een echte kans van mij”, zei Van Nistelrooy, die Luckassen in de eerste helft een van zijn betere spelers vond. „Het is ook een prettige jongen om mee samen te werken. Als hij zijn kans pakt, dan blijft hij en kan het alsnog een eindproduct worden.”

Opmerkelijke uitspraak

Van Nistelrooy deed nog een opmerkelijk uitspraak. Hij verwacht dat Noni Madueke dit seizoen gevrijwaard blijft van spierproblemen zoals in het afgelopen seizoen. „Hij is heel fit teruggekomen. Het gaat nu om de werkwijze op het fysieke vlak binnen PSV. Als je structureel goed met hem aan de slag gaat, kan hij een heel seizoen fit blijven.”

Madueke was wel de eerste speler die dit seizoen behandeld moest worden. Al na een paar minuten kreeg hij een tik en kwam de waterspons eraan te pas. Maar hij kon de wedstrijd zonder problemen vervolgen.

’Fris en scherp’

PSV miste bij de ouverture zijn internationals en zijn Brazilianen. Van Nistelrooy was vooral tevreden met het PSV van de tweede helft, dat voornamelijk uit spelers bestond die hij vorig jaar bij Jong PSV onder zijn hoede had. „Ik heb er genoten van het druk zetten. Daar heeft een hoop werk ingezeten. Het oogde fris en scherp.”

De eerste trainingsweek was er een van accenten zetten. „Een introductieweek”, zei Van Nistelrooy, die de intentie van de bedoelingen van het voetbal met en zonder bal terugzag. PSV speelde in een 4-3-3 systeem met de punt naar achteren. Dat is de speelwijze die Van Nistelrooy graag wil hanteren. In de eerste helft koos hij voor de spelers van zijn A-selectie. Dat leidde ertoe dat Fredrik Oppegaard, normaal linksback, op de rechterflank speelde.

Tijdens het trainingskamp vanaf 4 juli in Duitsland moet het echte PSV vorm krijgen. Dan zijn de internationals aangesloten en hoopt Van Nistelrooy ook over een nieuwe centrumspits te beschikken. „Dat is de hoogste prioriteit”, zei de trainer, die er ook nog graag een creatieve middenvelder bij wil hebben.