Hakim Ziyech belangrijk voor Chelsea

Op slag van rust kwam Chelsea op voorsprong via Kai Havertz. De Duitser kopte een voorzet van Hakim Ziyech binnen. De Marokkaanse international was ruim twee maanden geleden tegen Villarreal voor het laatst direct betrokken geweest bij een doelpunt en dus was de assist meer dan welkom.

Toch kon de equipe van Tuchel niet lang genieten van de voorsprong. Twee minuten na rust kwam Southampton langszij via Che Adams. Beide ploegen kwamen in het restant van de wedstrijd niet meer tot scoren, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen.

Southampton-aanvaller Theo Walcott was daarin de eerste die miste, maar kort daarna faalde ook Mason Mount, die Ziyech twintig minuten voor tijd had afgelost. Een misser van William Smallbone deed Southampton uiteindelijk wel de das om.

Arsenal verslaat Leeds

Arsenal blijft het goed doen in Engeland. De Londense formatie boekte in de League Cup, het ’tweede’ bekertoernooi van het land, een zege op Leeds United. Het werd 2-0 voor de thuisclub. In de Premier League is Arsenal na een moeizame start al zes duels zonder nederlaag.

De doelpunten vielen na rust en kwamen op naam van Calum Chambers en Eddie Nketiah.

Verdediger Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd mee met Leeds.

AC Milan wint in Serie A en neemt afstand van Napoli

AC Milan heeft aan kop van de Italiaanse Serie A weer afstand genomen van Napoli. Het elftal van trainer Stefano Pioli won op eigen veld van Torino, 1-0. De voorsprong op de achtervolger is daardoor 3 punten.

De thuisclub kwam al binnen een kwartier op voorsprong. Olivier Giroud scoorde. De Fransman deed dat na voorbereidend werk van Rade Krunic. Zlatan Ibrahimovic viel enkele minuten voor tijd in voor Giroud.

Napoli speelt donderdag tegen Bologna en kan bij winst weer op gelijke hoogte komen met Milan. Titelverdediger Inter heeft voorlopig 10 punten achterstand op de koploper.