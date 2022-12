’Schorsing Oekraïense voetbalbond dreigt als Shevchenko voorzitter wordt’

In Oekraïne wordt er sinds vorige maand gesproken over wie de bondsvoorzitter moet zijn. De huidige voorzitter Andriy Pavelko werd in november opgepakt op de verdenking van misbruik van geld uit internationale hulpfondsen. Shevchenko is een van de kandidaten om hem op te volgen, maar het bestuur van UAF wil ondanks alles door met Pavelko.

Dat zou op de achtergrond voor schimmige taferelen zorgen. Naar verluidt zijn er in aanloop naar de vergadering van dinsdag comitéleden onder druk gezet om partij voor Shevchenko te kiezen. Hierbij zou zelfs de nationale veiligheidsdienst SBU actief zijn.

FIFA en UEFA hebben de Oekraïense bond per brief gewaarschuwd dat als derden invloed uitoefenen op de verkiezing er een schorsing kan volgen. De desbetreffende brief is op social media gedeeld door Oleg Protasov, de huidige vicevoorzitter van UAF, die bovendien een aanhanger van Pavelko is. Hij spreekt van een „ontwrichtende groep”, die voor de bekendste voetballer uit de geschiedenis van Oekraïne wil kiezen.