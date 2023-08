Scorende Cody Gakpo en Virgil van Dijk verliezen van Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch

Gakpo kende een werveldende start. Hij werd diep gestuurd door Diogo Jota en knalde met links binnen. Binnen het halfuur werd het 2-0 door een rake kopbal van Van Dijk. Bayern beet van zich af en repareerde de achterstand nog voor rust via Serge Gnabry en Leroy Sané.

De Ligt stond tijdens de treffers van zijn teamgenoten bij Oranje nog niet op het veld. Hij viel pas in de rust in voor de kersverse aanwinst Min-jae Kim. Lang stond hij niet tegenover Gakpo, want hij werd na rum een uur spelen vervangen door Harvey Elliot. Een andere invaller, Luiz Diaz, zette The Reds vervolgens weer op voorsprong. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui speelden ook nog een halve helft mee bij The Rekordmeister. Met hen op het veld draaide Bayern in de slotfase toch nog om. Josip Stanisic maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker, waarna in blessuretijd Frans Kraetzig de winnende produceerde.

Reijnders verliest van De Jong

AC Milan en Barcelona stonden ook tegenover elkaar voor een oefenduel, dat door de Spanjaarden werd gewonnen met 1-0 door een goal van Ansu Fati. Tijjani Reijnders speelde de hele wedstrijd, Frenkie de Jong viel na rust in.