Eigen motor heeft Red Bulls voorkeur

Dat heeft topadviseur Helmut Marko gezegd op de Duitse televisiezender SPORT1. „Ervan uitgaande dat de gesprekken goed verlopen, hebben we liever dat we de basis van Honda overnemen en dan verder aan de motoren bouwen in onze fabriek in Milton Keynes”, aldus Marko.

Honda stopt na 2021 als motorleverancier van Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. Het team van Max Verstappen moet dus op zoek naar een nieuwe krachtbron. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de drie overgebleven leveranciers in de Formule 1. Mercedes-teambaas Toto Wolff gooide de deur voor Red Bull al dicht.

Marko: „Al die fabrikanten hebben hun eigen team en bouwen het chassis en de motor uit één stuk. Wij krijgen iets waar we een chassis omheen moeten bouwen. Dat vereist een moeilijke technische oplossing en daarom geniet het onze voorkeur dat we zelf gaan voortbouwen op de motor van Honda.”

Belangrijke voorwaarde

Er is wel een belangrijke voorwaarde, stelt de Oostenrijker. „We moeten dan wel de medewerking krijgen van de internationale autosportfederatie FIA. Die moet de motorreglementen aanpassen, zodat vanaf de eerste race in 2022 een verbod op doorontwikkelen van de motor van kracht is.”

Nieuwe motoren in de Formule 1 worden nu pas vanaf 2026 verwacht. Red Bulls teambaas Christian Horner sprak op de Nürburgring de hoop uit dat die introductie naar voren wordt gehaald. Het topteam wil voor het einde van dit jaar de knoop doorhakken wat de toekomst en de krachtbron betreft.