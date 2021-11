Atletiekbond blij met aantrekken Poolse succescoach Tomasz Lewandowski

Technisch Directeur Ad Roskam is blij met het aantrekken van de Pool: „Tomasz heeft de ervaring als talentontwikkelaar en als coach op het hoogste niveau. In Nederland hebben we veel jong talent op de middenafstanden maar het is moeilijk om door te breken naar het internationale topniveau bij de senioren. Hij gaat nauw samenwerken met Laurent Meuwly, die de programmacoördinatie op zich neemt van de korte sprint tot en met de middenafstanden.”

Onbekend is nog hoe de positie van bondscoach midden en lange afstand Grete Koens er uit gaat zien. „Daarmee zijn we nog in gesprek”, licht Roskam toe. „We hebben wel meerdere combinaties binnen vakgroepen, op de sprint en horden met zowel de duo’s Laurent Meuwly met Bram Peters en Bart Bennema met Rogier Ummels en bij het werpen Jacqueline Goormachtigh met Gert Damkat.”

Koens boekte onder andere internationale successen met Tony van Diepen op de 400, 800 en 4x400 meter en heeft ook marathonloper Bart van Nunen onder haar hoede.