Willem II huurt Van Beek van Feyenoord en pikt keeper op bij Manchester City

De 26-jarige verdediger, die in de voorbereiding op dit seizoen opnieuw zwaar geblesseerd raakte, sluit aan bij de selectie van trainer Zeljko Petrovic, die afgelopen week Adrie Koster opvolgde als trainer van Willem II. Verder huurt Willem II Ian Smeulers voor de rest van het seizoen van de Rotterdammers.

Smeulers is een 21-jarige linksbenige verdediger die zijn wedstrijden bij Feyenoord onder 21 speelde. De Barendrechter speelde in het seizoen 2019/2020 op huurbasis voor FC Dordrecht. In de voorbereiding op het huidige seizoen maakte hij tijdens Feyenoord - FC Twente zijn officieuze debuut in Feyenoord 1.

Muric

Willem II huurt ook doelman Arijanet Muric voor de rest van het seizoen van Manchester City. De 22-jarige Kosovaarse keeper sluit vanaf woensdag aan. De in Zwitserland geboren Muric speelde in de jeugdopleiding van onder meer Zürich en Grasshoppers en maakte in 2015 de overstap naar Engeland.

Tot een doorbraak in het elftal van trainer Pep Guardiola kwam het nog niet, al haalde de Spaanse coach de doelman in 2018 vanwege een keepersprobleem terug van een verhuurperiode aan NAC Breda. Muric werd daarna nog door Manchester City uitgeleend aan Nottingham Forest en Girona.

’Aro’ wordt gehuurd omdat Robbin Ruiter voorlopig niet in actie kan komen, laat Willem II weten. „Daarom moesten we op de ontstane situatie inspelen en huren we hem voor de rest van het seizoen”, aldus technisch directeur Joris Mathijsen. Muric debuteerde in 2018 voor het Kosovaarse nationale elftal.

Willem II verlengde ook het contract van Jasper Dahlhaus met een jaar. De aanvaller is vastgelegd tot medio 2022, maar werd meteen voor de rest van het seizoen verhuurd aan FC Eindhoven.