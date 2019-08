Razendsnelle rentree Schwaab bij PSV

Nu heeft hij de eenjarige aanbieding van destijds, alsnog ondertekend. ,,Toen ik de keuze drie maanden geleden maakte, dacht ik dat het de juiste keuze was’’ licht Schwaab toe op de clubsite van PSV. ,,Maar nu, drie maanden later, en veel tijd te hebben doorgebracht met mijn familie in Duitsland, is het vuur weer terug. Ik heb een grote honger om weer aan de slag te gaan. De tijd die ik nu met mijn familie heb gehad, was nodig om weer de batterij op te laden en de honger weer terug te krijgen. Ik wil zo mogelijk het team helpen, op en naast het veld, en dan de resultaten halen om nog een keer op het stadhuisplein te staan.’’

Schwaab sluit zo snel mogelijk aan bij PSV. Hij trainde onlangs mee bij SC Freiburg, wat niet tot een contract leidde, maar heeft daardoor een goede basis kunnen leggen.

PSV heeft Schwaab om meerdere redenen zonder twijfel weer toegevoegd aan de selectie, laat de club weten. ,,Naast ervaring brengt Daniel ook persoonlijkheid met zich mee”, aldus Mark van Bommel.,,Op en naast het veld is hij een voorbeeld voor alle spelers en een verlengstuk voor de technische staf. Iedere groep heeft een aantal van dit soort spelers nodig, dus ik ben erg blij dat Daniel weer terug is.”

De komst van Schwaab brengt het aantal rechter centrale verdedigers op vier. Dat heeft consequenties voor de in de pikorde lager aangeschreven Trent Sainsbury en Derrick Luckassen. Zonder namen te noemen uiteraard, gaf technisch manager John de Jong op de clubsite ook aan dat dit andere mutaties in de hand werkt. ,,We verwachten in de komende weken afscheid te nemen van enkele spelers die nu nog minder zicht op speeltijd hebben. De gesprekken daarover zijn inmiddels opgestart”, aldus De Jong.

