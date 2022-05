Soevereine Max Verstappen verslaat Charles Leclerc ook in Miami

Vanzelfsprekend doet hij hierdoor goede zaken in de stand om de WK-titel, al werd de Monegask wel tweede. Diens Spaanse ploeggenoot van Ferrari maakte het podium compleet in de VS.

Door zijn zege verkleinde Verstappen de achterstand op Leclerc tot 19 punten: 85 om 104. Verstappen noteerde in Miami de snelste ronde en verdiende daarmee een extra punt.

Het was dus de eerste keer dat de Grote Prijs van Miami op de kalender stond. In oktober wordt er nog een race gehouden in de Verenigde Staten, op Circuit of the Americas.

Briljante exit

Verstappen had een uitstekende start, maar Leclerc ook in zijn Ferrari. Wel wist de Nederlander bij de eerste bocht Sainz in zijn Ferrari te passeren. P2 op dat moment voor de Nederlander.

In ronde 9 zette Verstappen na een briljante exit zijn Red Bull naast de Monegask en zijn auto er bij de eerstvolgende bocht ook voorbij: de Nederlander dus aan de leiding. Langzaamaan liep hij daarna steeds meer uit op zijn concurrent voor de wereldtitel.

Verstappen gaat Leclerc voorbij Ⓒ REUTERS

Beste klapper

In ronde 20 meldde Sergio Perez (Red Bull) aan de boardradio dat hij problemen had, maar gek genoeg verloor hij slechts enkele seconden, maar geen plek nog. In ronde 25 kwam Leclerc binnen voor zijn eerste pitstop. De leider in de stand van het WK viel terug naar P4. Verstappen ging enkele rondjes later en kwam voor Leclerc terecht, waarbij zijn voorsprong op Leclerc zelfs werd vergroot naar 8 seconden. Sainz reed hier nog voor, maar de Spanjaard moest nog naar binnen.

Sainz en Perez gingen dan ook inderdaad naar binnen en alles was weer bij het oude, behalve dat de pitstops van Ferrari beduidend minder scherp waren ten opzichte van de Red Bulls. Voorin gebeurde er niet veel meer, maar in het middenveld des te meer. Zo maakte Lando Norris een beste klapper in zijn McLaren. Dat zorgde voor een virtual safety car-situatie. De Brit kwam voorbij Pierre Gasly en de twee kwamen samen in botsing. Even later dus ook een safety car. Perez had net gewisseld met zijn banden en daardoor ineens goede kansen op het podium.

Op de staart

Het zorgde voor een volledige restart van de wedstrijd, met Leclerc ineens weer vlak achter Verstappen. De Nederlander was direct weer goed weg, net als Perez, die meteen op de staart zat van Sainz. Ook de verrassend presterende Valtteri Bottas aasde op P3 achter deze twee.

De Mercedessen met Lewis Hamilton en George Russell deden amper mee voor de echte prijzen, op P6 en P7. Vooraf het raceweekeinde werd nog gesproken over flinke update, maar het gewenste effect bleef toch uit. Wel geraakten ze allebei langs Bottas, na een foutje van de Fin. Russell stoof nog voorbij Hamilton en werd wel knap vijfde.

Verstappen houdt Leclerc van zich af

Ondertussen zette Leclerc flink druk op Verstappen in de slotfase van de GP van Miami. Perez probeerde het bij Sainz, maar redde het net niet en werd vierde. Leclerc kwam in de laatste rondjes niet maar voorbij Verstappen en zag voor de tweede race op rij (na Imola) de Nederlander een race winnen en zijn voorsprong in de stand om het WK zien slinken.