Kökcü over opstootje met Tadic: ’Ik kwam hoog in mijn emoties’

„Ik dacht in eerste instantie dat we naar binnen gingen omdat we dat opstootje hadden. Ik ging naar de scheidsrechter toe, zo’n beetje van ’waar ben je mee bezig?’. Maar toen zag ik Klaassen voor me lopen met een wond op zijn hoofd. Dan baal je dat zoiets gebeurt.”

Kökcü leek woedend op Tadic, maar na afloop hield hij zich op de vlakte over het opstootje. „Het was meer van, zij staan voor en je probeert het vuurtje aan te wakkeren. Hij bracht me naar de grond. Hij zei zei nog wat: ik weet niet precies wat Ja, toen kwam ik hoog in mijn emoties. Hij maakte gebaren, maar ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelde. Dat vond ik niet leuk, dat kon je wel zien.”

„In wedstrijden ben ik een vrij emotionele jongen. Ik ben wel vaak betrokken bij zulke momenten, dat praat ik ook niet goed. Het hoort ook niet altijd, maar zo’n wedstrijd vraagt ook iets extra’s, dan kom je makkelijker in zulke opstootjes”, aldus Kökcü. „ Maar nu ik een beetje afgekoeld ben en ik terug denk aan het moment en het terug zie, denk ik: ’het staat eigenlijk best wel stom’. Ik praat het niet goed, Maar je hebt jezelf op zo’n moment niet in de hand en dan doe je zoiets. Achteraf gezien denk je: ’Ga gewoon lekker voetballen’.”