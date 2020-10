Sport kort: AZ niet akkoord met twee duels schorsing voor Svensson

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: AZ niet akkoord met twee duels schorsing voor Svensson

11:39 uur AZ gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB om Jonas Svensson voor drie duels (waarvan één voorwaardelijk) te schorsen.

De Noorse verdediger moest zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) kort voor rust met rood van het veld na een tackle van achteren op Joshua John. De videoscheidsrechter beoordeelde de overtreding nogmaals en zag geen reden het besluit van scheidsrechter Christiaan Bax te wijzigen. Het was alweer de derde rode kaart voor AZ in vier duels.

AZ speelt zondag om 20.00 uur de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De tuchtcommissie van de KNVB beoordeelt vrijdag nog het verweer van AZ.

Voetbal: Drie afgelastingen in Pro League na besmettingsgolf

09:45 uur Het coronavirus slaat hard toe in het Belgische profvoetbal. Drie wedsrijden uit de Jupiler Pro League, de hoogste competitie, gaan dit weekeinde niet door vanwege een te groot aantal besmetttingen met Covid-19.

Nadat de Pro League eerder het voor zondag geplande duel tussen Charleroi en Waasland-Beveren uitstelde, besloot de profliga kort daarna ook de wedstrijden Eupen tegen KV Mechelen en Cercle Brugge tegen Moeskroen, die voor zaterdag op het programma stonden, af te gelasten.

De Belgische stadions gaan per direct een maand dicht voor publiek, zo werd vrijdag ook bekend. De maatregelen gaan vandaag al in en gelden voorlopig zeker tot 19 november.

„De wedstrijd van vanavond in 1A (KV Kortrijk-Anderlecht) zal dus mogen doorgaan, maar dan zonder publiek”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). „Daarmee trekken we de lijn van de Ronde van Vlaanderen door. Daar hebben we zonder publiek ook een hele mooie koers gezien.”

Wielersport: AG2R werft Giro-smaakmaker O’Connor

09:00 uur De Australische wielrenner Ben O’Connor heeft voor volgend jaar een nieuwe ploeg gevonden. De 24-jarige renner, een van de smaakmakers in de Ronde van Italië, verruilt NTT Pro Cycling voor het Franse WorldTour-team AG2R.

O’Connor won woensdag de bergetappe naar Madonna di Campiglio na een fraaie solo, eindigde in de bergrit van dinsdag als tweede en zocht donderdag als eerste de aanval op de beruchte Stelvio.

„Ben is een eersteklas versterking. Hij is de klimmer die we zochten voor onze ploeg”, aldus teammanager Vincent Lavenu van AG2R, die ook onder anderen de Belgische olympisch kampioen Greg van Avermaet en de Luxemburger Bob Jungels, oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik heeft aangetrokken.