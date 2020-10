Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Wedstrijd TOP Oss gaat vrijdag niet door vanwege coronagevallen

17.15 uur: De competitiewedstrijd tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss in de eerste divisie gaat vrijdag niet door. Bij de Brabantse club is vrijdag bij vijf spelers een coronabesmetting vastgesteld. „Vanwege deze plotselinge ontwikkeling is op advies van de clubarts en de bondsarts besloten de wedstrijd uit te stellen”, aldus de KNVB.

Een nieuwe speeldatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Voetbal: Gnabry ontbreekt nog bij Bayern, Sané keert terug

16.45 uur: Bayern München moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt opnieuw stellen zonder Serge Gnabry. De 25-jarige aanvaller testte eerder deze week positief op het coronavirus.

„Iedereen is verder fit en Sané zit ook bij de groep. We zijn niet van plan met hem te beginnen, want we moeten het rustig aan doen met hem”, zei trainer Hansi Flick tijdens zijn vooruitblik. Sané liep vorige maand een knieblessure op.

Zowel Gnabry als Sané miste woensdag het duel in de Champions League met Atlético Madrid. De titelhouder won het duel met 4-0.

Bayern staat na vier duels tweede in de Bundesliga, op één punt van RB Leipzig.

Voetbal: Advocaat wil goede gevoel uit Zagreb meenemen naar Waalwijk

16.20 uur: Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft een goed gevoel overgehouden aan de trip naar Zagreb, waar zijn ploeg donderdagavond doelpuntloos gelijkspeelde tegen Dinamo Zagreb. Dat gevoel wil hij meenemen naar Waalwijk, waar hij zondag met Feyenoord RKC treft.

„Eigenlijk hebben we onszelf donderdagavond tekortgedaan. We speelden goed voetbal en kregen genoeg kansen. Dat lukte ons zelfs met tien man. Hopelijk kunnen we dat goede voetbal ook in de eredivisie laten zien. We moeten het goede gevoel meenemen naar Waalwijk”, zei Advocaat.

RKC staat op de dertiende plaats met vier punten. De positie op de ranglijst zegt niet alles, weet ook Advocaat na het gelijkspel van vorige week, thuis tegen hekkensluiter Sparta. „Na het duel met Sparta hoorde ik ook mensen zich afvragen hoe we gelijk konden spelen tegen die ploeg, want het was Sparta maar”, aldus de ervaren trainer.

„Mensen moeten niet verwachten dat wij alle wedstrijden winnen. Ze mogen wel verwachten dat we weinig duels zullen verliezen, want wij hebben een ploeg die niet veel doelpunten tegen krijgt.”

Vrijdag stond voor Feyenoord in het teken van uitlopen. Het duel met RKC begint zondag om 16.45 uur.

Voetbal: Trainer Steijn test negatief en keert terug op de bank bij NAC

15.42 uur: NAC Breda-trainer Maurice Steijn keert vrijdagavond terug langs het veld. De 46-jarige Steijn heeft negatief getest op het coronavirus, meldt de nummer 2 van de eerste divisie.

NAC had te maken met een flinke corona-uitbraak en om die reden ontbrak Steijn afgelopen dinsdag in de topper tegen Cambuur, evenals een aantal spelers. De taken van Steijn werden toen waargenomen door Hans Visser.

Vrijdagavond wacht NAC de uitwedstrijd tegen Almere City. De aftrap is om 21.00 uur. Volgens NAC is een aantal spelers nog niet beschikbaar. „Vorige week meldden wij al dat het de goede kant op ging. Deze trend is deze week doorgezet, echter hebben diverse spelers nog een weg te gaan om weer wedstrijdfit te geraken. En dus kan het nog even duren voordat Steijn een aantal spelers weer kan toevoegen aan de wedstrijdselectie”, meldt de Brabantse club.

Voetbal: Streep door nieuwjaarswedstrijd oud-internationals vanwege corona

15.39 uur: De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen oud-internationals van Oranje en het huidige eerste elftal van de Koninklijke HFC gaat begin 2021 niet door. De vereniging ex-internationals KNVB en Koninklijke HFC hebben dat gezamenlijk besloten.

„Bij deze opening van het kalendervoetbaljaar staan gezelligheid, op en rond het veld, en het weerzien met spelers die ooit het Oranjeshirt hebben gedragen voorop. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er op dit moment te veel onzekerheid om de organisatie voor de wedstrijd en waar deze wedstrijd voor staat op te starten”, aldus de KNVB over het duel dat gepland stond voor zaterdag 2 januari.

De wedstrijd tussen de oud-internationals en Koninklijke HFC wordt sinds 1923 jaarlijks gespeeld. Het kwam in het verleden, onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog, wel vaker voor dat de wedstrijd niet doorging.

De volgende ontmoeting is vastgesteld op zaterdag 8 januari 2022.

Wielrennen: Martínez niet meer van start in Vuelta

13.41 uur: De Colombiaanse wielrenner Daniel Felipe Martínez is niet meer van gestart gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Spanje. De kopman van EF Pro Cycling kwam in de eerste etappe al ten val en ondervond kennelijk toch te veel last van de fysieke gevolgen.

Martínez won dit jaar het Critérium du Dauphiné en schreef de etappe in de Tour naar de Puy Mary op zijn naam.

Ook de Duitser Simon Geschke (CCC) stapte niet meer op zijn fiets voor de rit van Garay naar Ejea de los Caballeros over 191,7 kilometer.

Voetbal: AZ niet akkoord met twee duels schorsing voor Svensson

11:39 uur AZ gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB om Jonas Svensson voor drie duels (waarvan één voorwaardelijk) te schorsen.

De Noorse verdediger moest zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) kort voor rust met rood van het veld na een tackle van achteren op Joshua John. De videoscheidsrechter beoordeelde de overtreding nogmaals en zag geen reden het besluit van scheidsrechter Christiaan Bax te wijzigen. Het was alweer de derde rode kaart voor AZ in vier duels.

AZ speelt zondag om 20.00 uur de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De tuchtcommissie van de KNVB beoordeelt vrijdag nog het verweer van AZ.

Voetbal: Drie afgelastingen in Pro League na besmettingsgolf

09:45 uur Het coronavirus slaat hard toe in het Belgische profvoetbal. Drie wedsrijden uit de Jupiler Pro League, de hoogste competitie, gaan dit weekeinde niet door vanwege een te groot aantal besmetttingen met Covid-19.

Nadat de Pro League eerder het voor zondag geplande duel tussen Charleroi en Waasland-Beveren uitstelde, besloot de profliga kort daarna ook de wedstrijden Eupen tegen KV Mechelen en Cercle Brugge tegen Moeskroen, die voor zaterdag op het programma stonden, af te gelasten.

De Belgische stadions gaan per direct een maand dicht voor publiek, zo werd vrijdag ook bekend. De maatregelen gaan vandaag al in en gelden voorlopig zeker tot 19 november.

„De wedstrijd van vanavond in 1A (KV Kortrijk-Anderlecht) zal dus mogen doorgaan, maar dan zonder publiek”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). „Daarmee trekken we de lijn van de Ronde van Vlaanderen door. Daar hebben we zonder publiek ook een hele mooie koers gezien.”

Wielersport: AG2R werft Giro-smaakmaker O’Connor

09:00 uur De Australische wielrenner Ben O’Connor heeft voor volgend jaar een nieuwe ploeg gevonden. De 24-jarige renner, een van de smaakmakers in de Ronde van Italië, verruilt NTT Pro Cycling voor het Franse WorldTour-team AG2R.

O’Connor won woensdag de bergetappe naar Madonna di Campiglio na een fraaie solo, eindigde in de bergrit van dinsdag als tweede en zocht donderdag als eerste de aanval op de beruchte Stelvio.

„Ben is een eersteklas versterking. Hij is de klimmer die we zochten voor onze ploeg”, aldus teammanager Vincent Lavenu van AG2R, die ook onder anderen de Belgische olympisch kampioen Greg van Avermaet en de Luxemburger Bob Jungels, oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik heeft aangetrokken.