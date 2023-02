Ook Feyenoorder Kökcü rouwt om slachtoffers aardbevingen in Turkije

„Onze pijn is groot”, schreef de voetbalbond op de website. „We condoleren de families van de slachtoffers en wensen de gewonden een spoedig herstel.”

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, 17-voudig Turks international, laat op social media weten dat hij in zijn gedachten bij de mensen is.

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 7.8 had, lag in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije. Er zijn tientallen naschokken geweest. Het dodental in Turkije loopt hard op en ook over de grens in Syrië zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen.

Gaziantep FK voetbalt op het hoogste niveau in Turkije. Bij die club spelen geen Nederlanders. Maandag staan in de Turkse competitie drie wedstrijden op het programma. Vooralsnog gaan die gewoon door. Zo speelt Fenerbahçe, de club van onder anderen Ferdi Kadioglu en nieuwkomer Jayden Oosterwolde, tegen Konyaspor.

UEFA

De Europese voetbalbond UEFA leeft eveneens mee met de slachtoffers van de natuurramp in Turkije en Syrië. „De gedachten van de UEFA en de Europese voetbalgemeenschap zijn met de inwoners van Turkije en Syrië en met iedereen die met deze verwoestende aardbeving te maken heeft”, schrijft de UEFA op Twitter.