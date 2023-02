Ook Kökcü en Yilmaz rouwen om slachtoffers aardbevingen in Turkije

„Onze pijn is groot”, schreef de voetbalbond op de website. „We condoleren de families van de slachtoffers en wensen de gewonden een spoedig herstel.”

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, 17-voudig Turks international, laat op social media weten dat hij in zijn gedachten bij de mensen is. Hetzelfde doet zijn Fortuna Sittard-collega Burak Yilmaz op Instagram. „Vrede zij met ons land”, zo sluit de spits zijn bericht af.

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 7.8 had, lag in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije. Er zijn tientallen naschokken geweest. Het dodental in Turkije loopt hard op en ook over de grens in Syrië zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen.

UEFA

De Europese voetbalbond UEFA leeft eveneens mee met de slachtoffers van de natuurramp in Turkije en Syrië. „De gedachten van de UEFA en de Europese voetbalgemeenschap zijn met de inwoners van Turkije en Syrië en met iedereen die met deze verwoestende aardbeving te maken heeft”, schrijft de UEFA op Twitter.

Turkse voetbalwedstrijden uitgesteld vanwege aardbevingen

De Turkse voetbalbond heeft de wedstrijden van deze week in de nationale competities uitgesteld vanwege de aardbevingen in het zuidoosten van het land. Maandag stonden drie duels in de hoogste afdeling op het programma, maar die gaan niet door. Ook op het tweede niveau is een wedstrijd afgelast.

Onder meer Fenerbahçe, de nummer 2 van de Turkse Süper Lig, zou maandag in actie komen. De club van de in Arnhem geboren Turkse international Ferdi Kadioglu (ex-NEC) en de onlangs aangetrokken Jayden Oosterwolde zou tegen Konyaspor spelen. Fenerbahçe, een grote omnisportvereniging uit Istanbul, meldt via Twitter bijstand te verlenen bij de „nationale ramp.”

Ronde van Antalya gaat deze week niet door vanwege aardbevingen

De Ronde van Antalya gaat deze week niet door vanwege de zware aardbevingen van maandag in Turkije. De wielrenners zouden van donderdag tot en met zondag in de regio rond de stad Antalya koersen, maar de teams kregen maandag van de organisatie te horen dat de vierdaagse in het zuidwesten van Turkije is geschrapt. Dat bevestigt een woordvoerder van Alpecin-Deceuninck, een van de ploegen die zou meedoen.

De Ronde van Antalya maakt deel uit van de zogeheten UCI Europe Tour, het niveau onder de WorldTour. Onder anderen de Nederlandse renners Bram Welten (Groupama-FDJ), Maikel Zijlaard en Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) stonden op de startlijst. Mathieu van der Poel, de kopman van Alpecin-Deceuninck die zondag voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden werd, zou niet meedoen.

De organisatie van de Turkse etappekoers zette op sociale media een steunbetuiging aan de slachtoffers, hun families en de gewonden. In Turkije is het dodenaantal na de aardbevingen in het zuidoosten van het land al opgelopen tot boven de duizend.