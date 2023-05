Barcelona moet vrezen dat het record misloopt na nederlaag tegen Real Sociedad

Frenkie de Jong stond zoals gewoonlijk aan de aftrap bij Barcelona. Ⓒ ANP/HH

De verdediging van Barcelona zal beter voor de dag moeten komen, wil het in de slotfase van dit seizoen nog geschiedenis schrijven. De Spaanse kampioen jaagt op een defensief record, maar moet daarvoor in drie competitieduels nog minimaal twee keer de nul houden. Tegen Real Sociedad lag de 0-1 van Mikel Merino al na vijf minuten in het net.