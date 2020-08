Marten de Roon verrast zijn voormalig trainer

Hans Hateboer en Marten de Roon vieren een goal. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Woensdagavond kruisen Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens met Atalanta Bergamo in de kwartfinale van de Champions League de degens met het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Opnieuw een sportieve mijlpaal voor het drietal dat in de Eredivisie niet bijzonder in het oog sprong, maar met Atalanta de afgelopen jaren is doorgegroeid richting Europese top. Een ontwikkeling die hun oud-trainers met bewondering, maar ook met enige verbazing hebben gevolgd.