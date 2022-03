Charles Leclerc geniet van gevecht met Max Verstappen: ’Ik wil hard racen’

De Ferrari-coureur won zijn derde race in zijn Formule 1-loopbaan, na twee overwinningen in 2019 op Spa-Francorchamps en Monza. „Maar die keren had ik in sommige delen van de race het gevoel dat ik het niet helemaal kon managen. Het voelde een beetje overweldigend. Nu had ik het meer onder controle. Dat voelde heel goed.”

Leclerc, net als Verstappen 24 jaar, vocht in 2019 ook al enkele robbertjes uit met Verstappen. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, toen de Nederlander met de zege aan de haal ging, en de race erna op Silverstone. „Na die race in Oostenrijk was ik best boos, omdat het in mijn ogen niet helemaal duidelijk was wat wel en niet kon. Nu is dat wel het geval. Dat is wat we willen als coureurs. Ik wil hard en fair racen. De manier waarop het ging in Bahrein was mooi. Ik kijk ernaar uit om dat gevecht het hele jaar te voeren. Of dat gebeurt weet ik niet, want de ontwikkeling van de auto is erg belangrijk. Maar als het zo close blijft als in Bahrein, wordt het geweldig om dit soort duels het hele jaar te hebben.”

Charles Leclerc Ⓒ ANP/HH

De Monegask rekent zich nog niet rijk op het stratencircuit in Jeddah, komend weekeinde. „Het lag zo dicht bij elkaar afgelopen weekeinde, tussen ons en Red Bull. Het kan nu zo weer omdraaien. Dit is weer een heel ander circuit. Red Bull was snel op het rechte stuk in Bahrein, dus hier kunnen ze ook weer sterk zijn.”