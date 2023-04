Arne Slot: ’Mourinho zei dat ik niet alleen maar naar City en Napoli moet kijken’

Feyenoord stond na 89 minuten met anderhalf been in de halve finale toen Paulo Dybala de nummer 4 van de Serie A alsnog naar de verlenging schoot (2-1). „En toen zag je wat voor een brede selectie zij hebben”, zei Slot. „Ik denk dat invallers als Dybala, Abraham en El Shaarawy het verschil voor ze hebben gemaakt. Het is lekker als je met zo’n goed team kan beginnen en dan nog dergelijke spelers kan brengen. Vooral Dybala en Abraham waren uiteindelijk een maatje te groot voor ons.”

Trots lastig

„Ik vind het na zo’n teleurstelling zo lastig om te zeggen dat we trots mogen zijn”, vervolgde Slot. „Maar ik denk dat we onze fans een fantastische Europese campagne hebben geschonken. We hebben met 6-0 gewonnen van Sturm Graz en Sjachtar Donetsk met 7-1 verslagen. En ook nu waren we heel dichtbij, tegen een heel goede tegenstander.”

Slot zag vlak na de wedstrijd José Mourinho op hem afkomen. De Portugese coach van AS Roma had kennelijk vernomen dat de trainer van Feyenoord een groot fan is van Pep Guardiola en dat hij Napoli ook liever ziet voetballen dan AS Roma. „Hij vertelde me dat ik niet alleen naar City en Napoli moest kijken. Maar dat het spel van AS Roma ook de moeite waard was”, zei Slot. „Hij heeft kennelijk nooit gehoord dat ik ook veel respect voor hem als trainer heb. Hij wint ongelooflijk veel prijzen.”

"Blijf nu niet in deze teleurstelling hangen, net als vorig jaar na de verloren finale van de Conference League"

Slot gaat na de Europese uitschakeling met Feyenoord vol voor de landstitel. De club koestert met nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie een voorsprong van 8 punten op Ajax en PSV. „We spelen zondag vanaf 16.45 uur tegen FC Utrecht”, zei de trainer van Feyenoord. „We waren liever pas om 20.00 uur begonnen maar helaas mocht dat niet vanwege de veiligheid.”

Complimenten voor Slot en Feyenoord

Mourinho gaf na afloop ook complimtenten aan Feyenoord. „Ze hebben goede spelers en een goede trainer. Ze worden verdiend kampioen en ze hebben enorm gevochten tegen ons. Het waren twee geweldige wedstrijden. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt ”, zei hij.

José Mourinho

„Maar wat ik jullie Nederlanders wil meegeven”, vervolgde Mourinho in de perszaal van Stadio Olimpico. „Blijf nu niet in deze teleurstelling hangen, net als vorig jaar na de verloren finale van de Conference League. Richt je gewoon op de volgende wedstrijd en probeer die te winnen. Blijf niet tien maanden huilen. Daar schiet je niets mee op.”

’Cadeau aan jou’

Mourinho onderbrak zijn persconferentie toen hij een verslaggever van de Nederlandse televisie in de zaal zag zitten. Hij liep naar hem toe en gaf hem een sleutelhanger met de beker van de Conference League. „Dit is mijn cadeau aan jou”, zei hij.

AS Roma versloeg Feyenoord vorig seizoen in de finale van de Conference League (1-0).