Wesley Dijs stunt met zege op 1500 meter in Calgary

De 27-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met 1.42,93 de Chinees Zhongyan Ning en olympisch kampioen Kjeld Nuis verrassend voor. Voor Dijs is het de eerste individuele wereldbekerzege.

Dijs dook met een snelle tussenronde en een betere slotronde onder de 1.43,02 die Nuis eerder had gereden. Daarna lukte het landgenoten Patrick Roest en Thomas Krol en ook favorieten als de Amerikaan Jordan Stolz en de Canadees Connor Howe niet om onder die tijd te komen.

Ning versloeg in zijn rit Stolz, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger had gewonnen. De Chinees strandde met 1.42,95 op twee honderdsten van een seconde van de tijd van Dijs. Patrick Roest kwam in de rit tegen Thomas Krol daarna nog dichtbij door een goede slotronde. Met 1.43,09 werd hij vierde. Krol kwam tot 1.43,79, goed voor de zevende plaats.