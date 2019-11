Verdediger Kyle Walker moet doel in bij Manchester City

Het duel in San Siro kende bij een stand van 1-1 een hectische slotfase. Atalanta-aanvaller Josip Ilicic liet zich buiten het strafschopgebied slim vloeren door doelman Claudio Bravo. De Chileen moest daardoor met rood naar de kant. Bijkomend probleem was, dat er geen reservekeeper meer op de Engelse bank zat. Bravo had tijdens de rust de plaats al ingenomen van de Braziliaan Ederson.

Daardoor kreeg verdediger Kyle Walker de ondankbare taak om in de slotfase het doel van City te verdedigen. Hij kreeg meteen een harde vrije trap van Roeslan Malinovskii te verwerken en dat deed hij afdoende. Ook daarna liet Walker zich niet passeren.

Door het gelijkspel behaalde Atalanta basisspelers Hans Hateboer en Marten de Roon zijn eerste punt ooit in de groepsfase van de Champions League. Daardoor is de Engelse ploeg met tien punten nog niet helemaal zeker van een plek bij de laatste zestien.

Raheem Sterling in duel met Marten de Roon en Rafael Toloi van Atalanta. Ⓒ REUTERS

De andere groepswedstrijd tussen Dinamo Zagreb en Sjachtar Donetsk eindigde in 3-3. De thuisploeg uit Kroatië gaf in de extra tijd een voorsprong van 3-1 uit handen. Beide clubs beëindigden het duel met tien man door rode kaarten voor Nikola Moro (Dinamo) en Marlos (Sjachtar). De twee ploegen staan in groep C op vijf punten.

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Champions League.