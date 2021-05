Klucht rond VAR-busje: chauffeur reed naar Gent in plaats van Genk

„De firma die voor het busje verantwoordelijk is, was de topper tussen Genk en Anderlecht uit het oog verloren. Het busje was daardoor te laat gearriveerd in Genk, amper een uur voor de wedstrijd”, was aanvankelijk de uitleg. Maar dat bleek niet volledig te kloppen.

Want wat bleek zaterdag: het busje was woensdagmiddag aanvankelijk naar Gent gereden in plaats van naar Genk. Pas in de buurt van de Ghelamco Arena, en toen de chauffeur nog eens naar zijn papieren keek, besefte men in het busje dat men fout zat.

’Kan toch niet?!’

Trainers John van den Brom en Vincent Kompany waren woensdagavond behoorlijk boos over het incident met het VAR-busje tijdens de belangrijke play-offwedstrijd tussen RC Genk en Anderlecht.

„We spelen hier een wedstrijd in de Champions’ play-offs”, aldus Genk-trainer Van den Brom. „En dan blijkt er een serieuze tekortkoming met dat busje. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar het kan wel hebben meegespeeld hebben in onze slappe eerste helft. We wisten niet eens wanneer we zouden beginnen. Dat kan toch niet op dit niveau.”

Geen VAR

Zijn Anderlecht-collega Kompany was nog strenger. „Ongelooflijk. Wij als trainers pushen onze spelers tot het uiterste. We doen een intense voorbereiding. Wat wij op het veld brengen, mag in het buitenland gezien worden. Het product voetbal in België is heel sterk, en dan maak je zoiets mee. Dan kom je hier aan en blijken ze het VAR-busje vergeten te bestellen. Dat kan natuurlijk niet. We mogen dit niet aanvaarden, dit is niet goed voor ons voetbal.”

Op het laatste moment kwam het busje alsnog, maar de tijd was te kort om alles goed af te stellen voor de wedstrijd, zodat er geen VAR beschikbaar was voor buitenspelgevallen. Het kalibreren van de buitenspellijn is een klusje dat minstens een uur in beslag neemt en die tijd was er niet meer, meldde het Belgische Sporza woensdagavond.

Geen winnaar

Het duel tussen in de play-offs om het Belgische landskampioenschap eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de jacht op Club Brugge schoten beide ploegen daar niet veel mee op. Genk komt op 35 punten, vier minder dan de koploper. Anderlecht volgt op 32 punten. Club speelt donderdag tegen Antwerp.

Anderlecht, dat speelde met Bart Verbruggen in het doel, kwam na ruim een half uur op voorsprong. Anouar Ait El Hadj schoot de bal langs doelman Maarten Vandevoordt. In de tweede helft zorgde Paul Onuachu voor de gelijkmaker.

