Serieuze belangstelling van Barcelona voor Georginio Wijnaldum

Wijnaldum was vorig jaar al een target van Barcelona, maar komt dit seizoen nog ’gewoon’ uit voor Liverpool, de club waar hij in 2016 binnenkwam na zijn overstap van Newcastle United. Na een aantal succesvolle jaargangen beleeft Liverpool nu een slecht seizoen. In de Premier League staat de regerend landskampioen momenteel zesde, op 25 (!) punten achterstand van koploper Manchester City.

Van een voorcontract bij Barcelona is nog geen sprake, maar de interesse van de club van Ronald Koeman in Wijnaldum is serieus. Humphry Nijman, de zaakwaarnemer van de middenvelder, heeft de vrijheid om namens Wijnaldum met geïnteresseerde clubs te praten.

Oranje

Koeman werkte eerder succesvol samen met Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Onder de huidig Barcelona-trainer bloeide de middenvelder in Oranje helemaal op, reikte hij tot de finale van de Nations League en kwalificeerde hij zich na twee gemiste eindtoernooien voor het (naar komende zomer uitgestelde) EK 2020.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League