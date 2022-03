Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-trainer verklapt pikant transfertarget Erik ten Hag: ’Volop met volgend seizoen bezig’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - AZ-aanvoerder Owen Wijndal (22) staat officieel in de belangstelling van Ajax. De dag voor de bekerkraker tussen de Alkmaarders en de Amsterdammers (donderdagavond, 20.00 uur) zei Ajax-trainer Erik ten Hag de speler in het vizier te hebben. ,,Hij zit bij de selectie van het Nederlands elftal en als je je etaleert in het potentieel dat Oranje heeft, dan vind ik wel dat je het niveau voor een topclub hebt”, aldus de coach. ,,Hij staat al een tijdje op ons lijstje.”