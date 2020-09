Vitesse bedankt met shirt coronahelpers

Met de tekst ’Bedankt! Samen tegen corona’ worden alle coronastrijders bedankt. Daarnaast speelt elke speler op zijn rug met de naam van een Gelderse instantie, die in de crisis van groot belang is geweest. Het gaat om ziekenhuizen, verpleeghuizen maar ook om welzijnsorganisaties en goede doelen op het vlak van volksgezondheid. In totaal wordt aan 24 verschillende instanties de kans geboden om eenmalig op de achterzijde van het shirt te staan.

Waterontharder.com is de hoofdsponsor van Vitesse en een van de initiatiefnemers. Directeur Julio Rosier: „Samen met Vitesse en alle tenuesponsors speelden we met het idee om de helden die zo ongelooflijk hard hebben gewerkt tijdens de coronacrisis, en dat nog steeds doen, te bedanken. Dit soort buitengewone prestaties verdienen een passend woord en gebaar van dank. Daarnaast kan mede dankzij hun inzet de competitie met strikte protocollen weer gestart worden. Het is een bijzonder shirt met een oprechte boodschap.”

Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse is blij met het initiatief. „Dat we nu weer kunnen voetballen, is grotendeels te danken aan iedereen die zich keihard heeft ingezet tijdens de coronacrisis. Die organisaties en dan vooral hun medewerkers, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Zij hebben in de frontlinie, met alle risico’s van dien, hun verantwoordelijkheid genomen. Met dit speciale wedstrijdshirt hopen wij op onze beurt iets terug te kunnen doen. We hebben allemaal gezien en gevoeld wat de coronacrisis met iedereen kan doen.”

De wedstrijdshirts worden na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk geschonken aan de instanties die het shirt eenmalig sieren.