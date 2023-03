Premium Het beste van De Telegraaf

Herstelde Gakpo voortaan ’heel voorzichtig’: ’Maar ik weet niet wat het was’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo ziet veel tegenstanders voor zich. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Met een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk en een nogal bescheiden uitgevallen 3-0 zege op voetbaldwerg Gibraltar is de aftrap van de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach in prestatief opzicht tegengevallen. Wel heeft de nieuwe keuzeheer de afgelopen week nadrukkelijk zijn stempel gedrukt en een schot voor de boeg gegeven hoe hij het in de komende jaren gaat doen bij Oranje, zowel op het veld, met een terugkeer naar een 4-3-3 systeem, als in de omgang van de internationals.