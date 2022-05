Premium Het beste van De Telegraaf

Verguld met Van der Poel en Dumoulin Giro-opperhoofd Paolo Bellino vol lof over Nederlands superduo

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Giro-baas Paolo Bellino. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Het bleef lang spannend of Mathieu van der Poel aan de start zou verschijnen van de Ronde van Italië, maar sinds die zekerheid er is, staat de grote Giro-baas Paolo Bellino elke ochtend breed grijnzend op. De Italiaan maakt vlak na zijn aankomst in startplaats Boedapest graag tijd vrij om over het fenomeen te praten, en is tevens verguld met de deelname van de winnaar van 2017, Tom Dumoulin. „Hij deed toen iets ongelooflijks. En Mathieu van der Poel zorgt altijd voor spektakel. We wilden hem al heel lang in de Giro en zijn blij dat hij er is.”