Van der Poel: ’Alaphilippe favoriet voor wereldtitel’

Hans Ruggenberg

SORTLAND

„Nee hoor, druk zal er altijd zijn, ik ben het inmiddels wel gewend. Het maakt ook niet uit of ik hier één, twee, drie of vier ritten win, ik ben toch wel één van de favorieten tijdens het WK.”

Bekijk ook: Van der Poel is ook groots boven de poolcirkel

Toch schuift hijzelf vlak voor de start van de derde etappe in Noorwegen een andere naam naar voren in de strijd om de regenboogtrui in Yorkshire. „Julian Alaphilippe is in mijn ogen de favoriet. Die is dit jaar over het geheel genomen de sterkste renner op de weg. Wat hij alleen al in de Tour de France heeft laten zien, is ongelooflijk knap. Als hij een doel heeft gesteld, kan hij zich heel sterk daar op toeleggen. En het WK is voor hem een heel belangrijk doel.”