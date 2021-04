Voetbalclubs blij en verrast, maar nu al bestookt met vragen van fans

Ajax mag op 25 april bij de thuiswedstrijd tegen AZ, waarin de club kampioen kan worden, 7500 mensen ontvangen in de Johan Cruijff ArenA. „Aan de ene kant zijn we blij dat er perspectief is voor ons en voor onze fans”, zegt een woordvoerder van Ajax. „Maar we werden erg verrast met de berichtgeving en hebben vragen over de voorwaarden die gesteld worden.”

Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland, waarbij vrijwel alle supportersverenigingen zijn aangesloten, noemt het „super ingewikkeld” om te bepalen wie er wel en niet naar binnen mogen. „De komende dagen gaan we daarover in gesprek met een afvaardiging van de KNVB en de clubs.”

Feyenoord

Bij Feyenoord - Vitesse in De Kuip zijn 6500 mensen welkom. „We zijn best verrast met deze mededeling”, zegt een woordvoerder van de Rotterdammers. „Maar laat helder zijn: aangenaam verrast. Heel veel dingen zijn nog niet duidelijk en het zal allemaal nog heel wat voeten in aarde hebben, maar we pakken die handschoen graag op. Hopelijk is dit een begin op weg naar het ’oude normaal’.”

PSV

„Het is goed nieuws, maar we zijn echt totaal verrast”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV, dat op 24 april in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen 4000 fans mag ontvangen. Het is volgens de KNVB aan de clubs om de beschikbare plaatsen te verdelen. Janssen: „Naast het feit dat we in principe blij zijn, roept dit natuurlijk vooral heel veel vragen op. Bij onze fans, maar zeker ook bij ons. We gaan nu in overleg met de betrokken instanties en zullen dan communiceren hoe we met deze situatie omgaan.”

Harrie Timmermans, voorzitter van de Supportersvereniging PSV, is sceptisch. „Het lijkt allemaal heel positief, maar het is jammer dat er nu zoveel onbeantwoorde vragen zijn. Het lijkt een beetje op blij maken met een dode mus”, zegt Timmermans. „Want van de 26.000 seizoenkaarthouders van PSV mogen er straks tegen FC Groningen 4000 naar binnen. Aan die andere 22.000 gaat dit aan de neus voorbij. Maar goed, ik ga niet zeuren, we denken graag mee over de vraag hoe we die schaarse plekken gaan verdelen. Dit lossen we ook wel weer op.”

FC Twente

Bij FC Twente overheerst ook de blijdschap dat het tegen FC Utrecht weer 4000 supporters mag ontvangen in de Grolsch Veste. „We hebben steeds gezegd dat we er klaar voor zijn, we zijn dan ook heel blij met de toelating van beperkt publiek”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „De komende dagen hopen we de verdere informatie met de voorwaarden te ontvangen. Wat ons betreft is dit de eerste aanzet tot volledig bezette tribunes.”