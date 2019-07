Lefevere legt schuld val Van Aert bij Tourorganisatie

„Dit had echt nooit mogen gebeuren. Van Aert valt door het spandoek en niet door het dranghek. Een smerige valpartij. Ik hoop dat de Tour de France ook eens haar verantwoordelijkheid neemt. Het kan niet dat dat spandoek goed bevestigd was. Het zou niet mogen dat een renner daaraan hapert. Als je tegen een dranghek rijdt, oké, dan is het de fout van de coureur. Maar dat doek kwam mee, hè”, zegt de ploegleider tegen Het Nieuwsblad.

Hij vervolgt: „Ik weet niet of het met zijn remmen of met zijn pedalen is gebeurd, maar dat is niet oké. Misschien moet de organisatie het spandoekenbeleid herzien en ze niet hangen op zo’n gevaarlijke plaats, net waar de weg versmalt.”

