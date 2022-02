’Quinten Timber moet Edson Alvarez opvolgen bij Ajax’

Door de inval van Rusland in Oekraïne zit de UEFA in een lastig pakket door de sponsordeal met het Russische aardgasbedrijf Gazprom. Valentijn Driessen vindt dat de UEFA niet moeilijk moet doen en alle banden tussen de UEFA en Gazprom moet opzeggen. Daarnaast pleit Driessen voor een boycot van alle Russische ploegen en het Russische elftal.

Ook gaat het over Ajax. Na het gelijkspel tegen Benfica in de Champions League lijkt de teleurstelling groot in Amsterdam. Driessen en Verweij merken op dat de keuze voor Remko Pasveer niet meer onomstreden is. „Natuurlijk is Pasveer bezig met een geweldig seizoen maar met Onana had je gewoon van Benfica gewonnen”, aldus Verweij.

Verder gaat het over de reddingsboei van ADO Den Haag, het verlengen van Arne Slot bij Feyenoord en de mogelijke Nederlandse opvolger voor Edson Alvarez.

