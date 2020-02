Jumbo-Visma in Omloop Het Nieuwsblad direct bij de les

Mike Teunissen in actie. Ⓒ Hollandse Hoogte

GENT - Jumbo-Visma (dat dit jaar zo ongeveer alles op de eindzege in de Tour de France gooit met drie kopmannen) liet bij de eerste echte afspraak van de voorjaarsklassiekers zien ook een woordje te willen meespreken. In de Belgische kasseienkoers Omloop Het Nieuwsblad, gewonnen door Jasper Stuyven, was de Nederlandse wielerploeg direct bij de les.