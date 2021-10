Imponerende Michael van Gerwen naar tweede ronde EK Darts, ook Danny Noppert door

Van Gerwen schoot als een komeet uit de startblokken. Hij brak zijn tegenstander direct met een elf-darter en gooide vervolgens zijn eigen leg met twaalf pijlen uit. De Vlijmenaar liet werkelijk niets heel van zijn tegenstander en liep binnen no-time uit naar een 4-0 voorsprong met een gemiddelde van ruim 106. Voor de pauze deed Krcmar iets terug en zette hij zichzelf op het scorebord: 4-1.

Ook na de pauze ging Van Gerwen vrolijk verder met waar hij gebleven was en na een razendsnelle partij stond er een 6-2 overwinning voor de viervoudig toernooiwinnaar op het scorebord.

Noppert

Eerder op de avond overtuigde ook Danny Noppert. De Nederlander had weinig moeite met Krzysztof Ratajski: 6-2.

Bij een stand van 2-2 had de dertigjarige Noppert de belangrijke break in de pocket en de smaak volledig te pakken. Hij zette een gigantische versnelling in, gunde zijn Poolse tegenstander geen leg meer en trok de partij met vijf gewonnen legs op rij naar zich toe. Op zijn eerste matchdart was het direct raak.

Danny Noppert Ⓒ HH/ANP

Noppert steekt in goede vorm. Vorige week kwam hij tot de halve finales bij de World Grand Prix in Leicester. Daar schakelde hij landgenoot Van Gerwen in de eerste ronde uit.

Het EK krijgt dit jaar in ieder geval een andere winnaar. Titelverdediger Peter Wright ging donderdagavond verrassend roemloos onderuit tegen de Duitser Florian Hempel.