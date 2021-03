Keuken Kampioen Divisie: Cambuur bindt ook Telstar aan zegekar

Robert Mühren was wederom een keer trefzeker voor Cambuur en staat nu op 26 doelpunten in de competitie. Robin Maulun en Jarchinio Antonia scoorden ook voor Cambuur, dat Telstar kort voor rust via Rashaan Fernandes (2-1) tegen zag scoren.

Voor Cambuur betekende het de zesde overwinning in de laatste zeven duels. Alleen bij Jong Ajax (1-1) werden punten verspeeld.

Go Ahead boekt ruime zege

Go Ahead Eagles is ook bezig aan een goede serie. Trainer Kees van Wonderen zag de Deventenaren TOP Oss met ruime cijfers verslaan: 0-4. De Fransman Antoine Rabillard nam twee doelpunten voor zijn rekening. Go Ahead Eagles heeft de laatste vijf wedstrijden gewonnen en heeft nu net als nummers 3 en 4 NAC Breda en Almere City FC 53 punten. Die twee clubs komen deze speelronde nog in actie.

NEC vindt aansluiting

NEC heeft met een monsterzege op Helmond Sport aansluiting gevonden in de subtop. De club uit Nijmegen won met 7-0 in Helmond en kwam daardoor op 50 punten.

Liefst zeven keer hebben de spelers van NEC reden tot juichen in Helmond. Ⓒ BSR Agency

Helmond Sport kwam al vroeg in het duel met NEC met tien man te staan. Orhan Dzepar haalde de doorgebroken Elayis Tavsan neer en moest met rood van het veld. Rens van Eijden krulde de daaropvolgende vrije trap fraai in het doel. Rangelo Janga en Jordy Bruijn scoorden ook nog voor rust. In de tweede helft voerde NEC de score op door treffers van Edgar Barreto, Tavsan, Bart van Rooij en Thibo Baeten.

MVV won met 1-0 bij Jong Utrecht. Joy Lance Mickels maakte het doelpunt in de eerste helft.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie