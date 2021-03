Keuken Kampioen Divisie: monsterzege voor NEC in Helmond

Liefst zeven keer hebben de spelers van NEC reden tot juichen in Helmond. Ⓒ BSR Agency

HELMOND - NEC heeft met een monsterzege op Helmond Sport aansluiting gevonden in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Nijmegen won met 7-0 in Helmond en kwam daardoor op 50 punten, net als nummer 5 Go Ahead Eagles, dat momenteel nog speelt.