Sainz op pole position voor stoeltje Ferrari

Sainz debuteerde in 2015 naast Max Verstappen in de koningsklasse van de autosport bij Toro Rosso. Na een seizoen bij Renault rijdt hij sinds 2019 voor McLaren. Zijn contract loopt daar na dit jaar af. De Madrileen kende een uitstekend debuutseizoen voor zijn huidige werkgever, behaalde in Brazilië zijn eerste podiumplaats (derde na tijdstraf Lewis Hamilton) en eindigde als zesde in de WK-stand.

Steeds meer druk

Vettel en Ferrari openbaarden dinsdag dat hun wegen scheiden na dit seizoen. De Duitser maakte in 2015 de overstap van Red Bull Racing, waar hij tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen werd. Ondanks veertien overwinningen voor de wereldberoemde Scuderia slaagde Vettel er niet in om Ferrari de eerste wereldtitel sinds 2007 te bezorgen. Hij kwam onder steeds meer druk te staan, zeker nadat Leclerc hem in zijn eerste jaar - kijkend naar de eindrangschikking - direct aftroefde.

Het nieuws over het naderende vertrek van Vettel opent de stoelendans in de Formule 1. Alleen de namen van Leclerc en Verstappen, die eerder al langdurige verbintenissen tekenden bij respectievelijk Ferrari en Red Bull, ontbreken in die lijstjes. Ook Daniel Ricciardo (Renault) en Hamilton, zolang hij zijn contract bij Mercedes niet heeft verlengd, worden zoals vaker in verband gebracht met Ferrari.

Bij een move van Sainz naar het Italiaanse team komt er dus ook weer een plekje vrij bij McLaren, dat vanaf volgend seizoen rijdt met Mercedes-motoren. Wat de nu 32-jarige Vettel gaat doen, is nog onbekend. Ook een afscheid van de sport lijkt tot de mogelijkheden te behoren.