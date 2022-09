Jos Verstappen: ‘Het is waanzinnig wat Max laat zien’

,,Het was superspannend, maar Red Bull zat er weer bovenop. En Max heeft alle banden geprobeerd en aangegeven welk rubber het beste zou werken. Mercedes ging ook goed, die hadden absoluut kans om te winnen. Maar gelukkig pakte het voor ons goed uit”, aldus een zichtbaar trotse vader Jos, die genoot van de sfeer in Zandvoort.

,,En je zou zeggen dat Mercedes van de laatste race van vorig jaar in Abu Dhabi heeft geleerd, maar blijkbaar niet”, lachte de voormalige Formule 1-coureur, doelende op de keuze van Mercedes om Lewis Hamilton niet te laten stoppen tijdens een safety car-situatie. ,,Max heeft nu tien van de vijftien races gewonnen. Het is waanzinnig wat hij laat zien. Ja, het is wel duidelijk dat hij een beetje overwicht heeft. Maar je moet je nooit rijk rekenen als je er nog niet bent.”

Regerend wereldkampioen Verstappen eerde zijn vader in Zandvoort met een speciale helm. Zaterdag hield hij het exemplaar al omhoog na zijn behaalde pole position, maar toen zat vader Jos nog voor de buis. ,,Alleen viel het beeld stil, dus ik heb het niet gezien”, aldus Verstappen senior, wederom met een grote glimlach. ,,Ik heb het naderhand wel gezien en kreeg van Frits (van Eldik, fotograaf, red.) de foto’s doorgestuurd. Ik weet dat Max heel dankbaar is voor wat er allemaal in het verleden is gebeurd en hoe hard wij ervoor hebben gevochten.”

