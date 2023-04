Jasper Cillessen biedt excuses aan voor enorme blunders

Ook na het duel was hij nog behoorlijk van slag. ,,Er gaat nu zoveel door mijn hoofd. Het meest vervelende moment? Dat was de derde goal. Ik wilde de bal snel uitgooien maar had die speler van Vitesse niet gezien", doelde hij op Kacper Kozlowski. Het werd geen overigens geen treffer. De inzet eindigde op de lat.

De tweede goal rekende Cillessen zichzelf aan. Over het doorjagen van Vitesse was voor de wedstrijd gesproken. ,,Ik had geen risico moeten nemen en de bal weg moeten rossen. Maar ik bleef met de bal aan de voet staan en liet hem door Mohamed Sankoh afsnoepen", aldus de onfortuinlijke doelman.

Dat Vitesse door een schot dat onder zijn hand door glipte op voorsprong kwam, kon hij nog wel verklaren. ,,Dat schot werd door Ivan Marquez van richting veranderd. Ik was al op weg naar de rechterhoek en moest ineens naar links. Dan kun je te laat komen", legde de doelman uit.

Cillessen zei eerlijk dat hij moeite had om zijn hoofd erbij te houden. ,,Na die 2-0 ga ik nog twee keer verschrikkelijk in de fout. Door de steun van de fans heb ik het tot het einde toe vol gehouden. Natuurlijk was het een klote-middag. Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik heb nog vijf wedstrijden om dit recht te zetten."