Ajax maakt komst van Jorge Sanchez wereldkundig

Sanchez heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar tot juni 2026.

Met Sanchez haalt Ajax een ervaren concurrent voor Devyne Rensch in huis. De in Torreon geboren verdediger speelde al 150 duels voor Club America, waarin hij twee keer scoorde en acht assists leverde. Het aantal van 25 gele kaarten geeft aan dat Ajax een speler met Latijnse passie koopt die zijn been in de duels niet terugtrekt. Voor zijn komst naar Club America kwam Sanchez al 39 keer uit voor Santa Laguna.