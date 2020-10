Ruud Vormer helpt Club Brugge aan late zege, Noa Lang valt in

De eerste helft was zonder echte kansen, maar de Belgen kwamen na rust op voorsprong door toedoen van spits Emmanuel Dennis. Tien minuten later kwam de thuisploeg langszij toen verdediger Dejan Lovren, vorig jaar nog Champions League-finalist bij Liverpool, van afstand op de paal schoot en de bal via de rug van doelman Ethan Horvath in het doel belandde. Diep in blessuretijd besliste De Ketelaere op aangeven van aanvoerder Ruud Vormer de wedstrijd.

Bij Club Brugge begon Noa Lang, onlangs overgekomen van Ajax, op de bank en viel een kwartier voor tijd in. In Sint-Petersburg zaten duizenden toeschouwers in het stadion.

Álvaro Morata maakte twee doelpunten voor Juventus. Ⓒ HH/ANP

Juventus

Juventus is goed begonnen aan de groepsfase van de Champions League. De kampioen van Italië won bij Dinamo Kiev, 2-0. In de eigen Serie A beleeft Juve een wat tegenvallende start, met de vijfde plaats na vier duels.

In deze groep spelen verder Barcelona en Feréncsvaros, die elkaar later op de avond in Spanje treffen.

Onmiddellijk na rust kwamen de Italianen op voorsprong, door een doelpunt van Álvaro Morata. De Spanjaard scoorde in de rebound. In de slotfrase maakte Morata er ook nog 2-0 van, na voorbereidend werk van Juan Cuadrado.

Matthijs de Ligt ontbrak nog bij Juventus. De oud-Ajacied is herstellende van een operatie aan een schouder.