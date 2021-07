Giro Donne weer prooi voor Anna van der Breggen

De kopvrouw van SD Worx zag haar leidende positie ook in de tiende en laatste etappe niet in gevaar komen. De rit, van Capriva del Friuli naar Cormons, werd gewonnen door de Amerikaanse Coryn Rivera. De renster van Team DSM won de sprint van een kopgroep van vier. Van der Breggen passeerde als vierde de finish.

Van der Breggen veroverde de roze leiderstrui in de tweede etappe en stond die niet meer af. De regerend wereldkampioene won de Giro Donne eerder in 2015, 2017 en 2020. Ze richt zich nu op de Olympische Spelen, waar ze titelverdediger is in de wegrace. Ook voor de individuele tijdrit is ze als regerend wereldkampioene een van de favorieten.

De 31-jarige Zwolse is bezig aan haar laatste jaar als wielrenster. Daarin won ze eerder al onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Waalse Pijl en de Ronde van Burgos.