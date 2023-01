Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Skispringer Kubacki beste in Innsbruck

16:05 uur De Poolse skispringer Dawid Kubacki heeft in Innsbruck de derde wedstrijd uit de Vierschansentournee gewonnen. Op de Bergiselschans was Kubacki de beste voor de Noor Halvor Egner Granerud en de Sloveen Anze Lanisek.

Granerud, die met zijn tweede sprong veel terrein terugwon op Kubacki, behield wel de leiding in het klassement. De Noor won de eerste twee wedstrijden, in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen. Kubacki eindigde beide keren als derde.

Kubacki, leider in de wereldbeker, kwam uit op sprongen van 127 en 121,5 meter en een score van 265,2 punten. Het was zijn vijfde zege van het seizoen en de tiende totaal. Granerud leverde, met dank aan zijn tweede sprong over 133 meter, slechts 3,5 punten in op de Pool, die vrijdag in Bischofshofen als tweede in het klassement aan de vierde en laatste wedstrijd begint.

Handballer Smits mist oefeninterland na positieve test

15:48 uur Handballer Jorn Smits ontbreekt woensdagavond in de oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Smits testte in de aanloop naar het duel in Le Mans positief op corona, net als drie stafleden. Smits heeft, zo meldt het Nederlands Handbalverbond, twee weken geleden corona gehad waardoor hij waarschijnlijk nu nog steeds positief test.

Ook assistent-trainer Wai Wong, fysiotherapeut Robert Baardse en teammanager Maike Willems testten positief. Net als Smits vertonen zij geen symptomen. Met het oog op het WK, dat voor Oranje op 13 januari begint met een wedstrijd tegen Argentinië, worden er geen risico’s genomen en de nodige maatregelen getroffen.

Nederland speelt woensdagavond om 20.45 uur tegen Frankrijk, zaterdag volgt een tweede oefenduel. Tegenstander is dan Egypte of Tsjechië.

Voetbalbond Bosnië benoemt Hadzibegic tot bondscoach

15:30 uur De voetbalbond van Bosnië-Herzegovina heeft Faruk Hadzibegic benoemd tot bondscoach. De voormalig Joegoslavisch international is de vervanger van de Bulgaar Ivaylo Petev, wiens aflopende contract niet werd verlengd. Hadzibegic (65) kreeg als opdracht mee zich met Bosnië te kwalificeren voor het Europees kampioenschap van 2024.

Hadzibegic was eerder in 1999 heel even bondscoach van Bosnië en is afkomstig uit hoofdstad Sarajevo. Bij de gelijknamige club begon hij zijn actieve loopbaan, die hem verder naar Spanje (Real Betis) en Frankrijk (Sochaux, Toulouse) bracht. Als trainer werkte hij voornamelijk in Frankrijk bij clubs als Dijon, Bastia en Valenciennes. Ook was hij bondscoach van Montenegro. „Ik heb gedacht dat ik mijn loopbaan in het buitenland zou afsluiten. Deze baan is een enorme verantwoordelijkheid, geeft me veel plezier en motivatie”, aldus Hadzibegic, die in de EK-kwalificatie te maken krijgt met Portugal, IJsland, Luxemburg, Slowakije en Liechtenstein.

Wildcards voor ploegen van Froome en Kristoff voor Tour de France

12.10 uur: De organisatie van de Tour de France heeft voor dit jaar wildcards uitgedeeld aan Israel - Premier Tech van viervoudig winnaar Chris Froome en Uno-X Pro Cycling Team. Voor de Noorse formatie van Alexander Kristoff wordt het de eerste deelname.

Israel - Premier Tech en Uno-X Pro Cycling kregen een uitnodiging naast de achttien WorldTour-teams en Lotto-Dstny en TotalEnergies, die komend seizoen een beschermde status hebben.

„Het is een selectie zonder verrassingen”, verklaarde Tourdirecteur Christian Prudhomme bij AFP. „Soms is de keuze ingewikkeld, in dit geval niet echt. Er ontstaat een gat achter de 22 beste ploegen ter wereld.”

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. De 37-jarige Brit staat de laatste twee jaar onder contract bij Israel - Premier Tech. De 35-jarige Kristoff, de blikvanger bij Uno-X Pro Cycling Team, schreef in het verleden onder meer Milan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam.

De Tour de France begint op 1 juli met een etappe met start en finish in het Spaanse Bilbao. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma won de laatste editie van de Ronde van Frankrijk.

Voorzitter raad van commissarissen FC Den Bosch stapt op

11.52 uur: Huub van Mackelenbergh stopt per 1 februari als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van FC Den Bosch. Ramon van Aarle is benoemd als zijn opvolger. Van Mackelenbergh vertrekt omdat hij een ander toekomstbeeld van de eerstedivisieclub heeft dan de aandeelhouders. Alexander Haas, die ook deel uitmaakte van de rvc, is per 1 januari gestopt. Herman Knotter heeft zijn plek ingenomen.

„Samen met fijne mensen hebben we FC Den Bosch door een paar lastige seizoenen geleid. De club is nu een stuk gezonder en leeft weer meer in stad en regio”, zegt Van Mackelenbergh. „Natuurlijk zijn er nog steeds voldoende uitdagingen, maar in de afgelopen maanden bleek dat ik niet altijd met de aandeelhouders op één lijn zat over de toekomstplannen. Daarom neem ik nu een rationeel besluit om te stoppen.”

FC Den Bosch kwam vorig jaar zomer in Amerikaanse handen, van de Pacific Media Group. De Brabantse club maakte vorige week al bekend dat de Brit Yousuf Sajjad de nieuwe technisch manager is.

Antetokounmpo leidt Milwaukee Bucks met 55 punten naar zege

07.39 uur: Een dag na de historische prestatie van basketballer Donovan Mitchell, zorgde Giannis Antetokounmpo in de NBA voor een volgend hoogtepunt. De sterspeler van de Milwaukee Bucks noteerde in de met 123-113 gewonnen wedstrijd tegen de Washington Wizards, liefst 55 punten. Dat betekende een persoonlijk record voor Antetokounmpo.

Mitchell kwam een dag eerder voor de Cleveland Cavaliers, tegen de Chicago Bulls, tot 71 punten. Slechts zeven keer maakte een basketballer in een NBA-wedstrijd meer punten.

De Milwaukee Bucks staan na de winst op de Washington Wizards op de derde plek in de Eastern Conference, met 24 zeges en 13 nederlagen. Koploper Boston Celtics verloor met duidelijke cijfers van Oklahoma City Thunder (117-150).