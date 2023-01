Voorzitter RvC FC Den Bosch stapt op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voorzitter raad van commissarissen FC Den Bosch stapt op

11.52 uur: Huub van Mackelenbergh stopt per 1 februari als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van FC Den Bosch. Ramon van Aarle is benoemd als zijn opvolger. Van Mackelenbergh vertrekt omdat hij een ander toekomstbeeld van de eerstedivisieclub heeft dan de aandeelhouders. Alexander Haas, die ook deel uitmaakte van de rvc, is per 1 januari gestopt. Herman Knotter heeft zijn plek ingenomen.

"Samen met fijne mensen hebben we FC Den Bosch door een paar lastige seizoenen geleid. De club is nu een stuk gezonder en leeft weer meer in stad en regio", zegt Van Mackelenbergh. "Natuurlijk zijn er nog steeds voldoende uitdagingen, maar in de afgelopen maanden bleek dat ik niet altijd met de aandeelhouders op één lijn zat over de toekomstplannen. Daarom neem ik nu een rationeel besluit om te stoppen."

FC Den Bosch kwam vorig jaar zomer in Amerikaanse handen, van de Pacific Media Group. De Brabantse club maakte vorige week al bekend dat de Brit Yousuf Sajjad de nieuwe technisch manager is.

Antetokounmpo leidt Milwaukee Bucks met 55 punten naar zege

07.39 uur: Een dag na de historische prestatie van basketballer Donovan Mitchell, zorgde Giannis Antetokounmpo in de NBA voor een volgend hoogtepunt. De sterspeler van de Milwaukee Bucks noteerde in de met 123-113 gewonnen wedstrijd tegen de Washington Wizards, liefst 55 punten. Dat betekende een persoonlijk record voor Antetokounmpo.

Mitchell kwam een dag eerder voor de Cleveland Cavaliers, tegen de Chicago Bulls, tot 71 punten. Slechts zeven keer maakte een basketballer in een NBA-wedstrijd meer punten.

De Milwaukee Bucks staan na de winst op de Washington Wizards op de derde plek in de Eastern Conference, met 24 zeges en 13 nederlagen. Koploper Boston Celtics verloor met duidelijke cijfers van Oklahoma City Thunder (117-150).