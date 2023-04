Grand Prix van Azerbeidzjan langer op Formule 1-kalender

De koningsklasse van de autosport strijkt sinds 2016 neer op het circuit aan de Kaspische Zee. Vooralsnog won er elk jaar een andere coureur. Dit jaar vormt het Baku City Circuit het decor van het eerste sprintweekeinde van het jaar, met op zaterdag een sprintrace en zondag de hoofdwedstrijd.

Max Verstappen won de race voor de eerste keer in 2022. Zondag start hij op de eerste rij naast Charles Leclerc, die vrijdag voor het derde jaar op rij pole position veroverde. Leclerc en Ferrari wonnen echter nog nooit in Baku.

Alleen de Belgische Grand Prix beschikt van de races op de kalender van dit jaar nu nog over een aflopende verbintenis. Het contract met Spa-Francorchamps werd vorig jaar met één seizoen verlengd. De Belgische organisatie is voor een nieuwe contractverlenging mede afhankelijk van de vraag of het Zuid-Afrikaanse Kyalami in 2024 op de kalender komt en of China dan voor de eerste keer sinds 2019 weer terugkeert. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort heeft nog een contract tot en met 2025.