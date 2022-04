Sport Kort: supporters Marseille niet welkom bij PSG

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Uitwedstrijd tegen PSG zonder fans Marseille

13:20 uur Fans van Olympique Marseille mogen zondag niet mee naar de uitwedstrijd van hun club tegen Paris Saint-Germain. Dat is besloten door de Franse overheid.

In februari 2018 waren supporters van de bezoekende club voor het laatst welkom bij een wedstrijd tussen de twee rivaliserende clubs. Bij rellen raakten toen meerdere mensen gewond. De situatie is in de tussentijd niet verbeterd, waardoor het besluit steeds is verlengd.

De Franse competitie wordt dit seizoen gekenmerkt door vele incidenten, onder meer bij duels van Lyon, Nice, Marseille, Stade Brest en Angers. Supporters van Lens zijn zaterdag niet welkom bij Lille.

Olympique Marseille is later deze maand de tegenstander van Feyenoord in de halve eindstrijd van de Conference League.

Oranje met vijftien waterpolosters naar finaleronde World League

12:40 uur Nederland gaat met vijftien waterpolosters naar de Europese finaleronde van de FINA World League. Oranje neemt het op Tenerife op tegen Frankrijk. De winnaar speelt vervolgens in de halve eindstrijd tegen Italië.

Bondscoach Evangelos Doudesis selecteerde Laura Aarts (UZSC), Bente Rogge en Maxine Schaap (ZV De Zaan), Fleurien Bosveld en Lola Moolhuijzen (Polar Bears), Janieke Oosting (ZVL-1886 Center), Marit van der Weijden (Sant Andreu, Spanje) Sarah Buis (Dunaujvaros, Hongarije), Sabrina van der Sloot (Sabadell, Spanje), Vivian Sevenich en Simone van de Kraats (Mataro, Spanje), Nina ten Broek (Terrassa, Spanje), Iris Wolves (Mediterrani, Spanje), Ilse Koolhaas (Glyfada, Griekenland) en Brigitte Sleeking (Olympiakos, Griekenland).

Oranje moet bij de eerste drie landen eindigen om in juli volgend jaar mee te doen aan de Super Final van de FINA World League.

Drie Nederlandse beachvolleybalteams naar achtste finales Itapema

09.38 uur: Drie Nederlandse beachvolleybalteams hebben de achtste finales gehaald van het Challenge-toernooi in Itapema in Brazilië. Katja Stam en Raïsa Schoon wonnen in de groepsfase één wedstrijd en ze verloren ook één keer. Daarmee eindigden ze als tweede. Stam en Schoon zijn als tweede geplaatst.

Bij de mannen overleefden Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde en het duo Leon Luini en Ruben Penninga de poulefase. De achtste finales zijn zaterdag.

Atlanta Hawks en New Orleans Pelicans bereiken play-offs in NBA

09.21 uur: De basketballers van Atlanta Hawks en New Orleans Pelicans hebben zich in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. Atlanta Hawks versloeg Cleveland Cavaliers in de Eastern Conference met 107-101. Trae Young nam liefst 38 punten voor zijn rekening voor de Hawks, waarvan 32 in de tweede helft.

De New Orleans Pelicans pakten het laatste ticket in de Western Conference door met 105-101 te winnen van de Los Angeles Clippers. Brandon Ingram had met 30 punten een belangrijk aandeel in de winst. De Pelicans treffen nu de Phoenix Suns in de eerste ronde van de play-offs.

Wielrensters rijden voor tweede keer Parijs-Roubaix

07.01 uur: Voor de vrouwen staat voor de tweede keer de wielerklassieker Parijs-Roubaix op het programma. De koers gaat over 125 kilometer, van Denain naar de wielerbaan in Roubaix. De Britse Lizzie Deignan won vorig jaar de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix, Marianne Vos eindigde als tweede.

De koers start rond 12.30 uur, de finish is naar verwachting rond 16.00 uur. Vos sloeg afgelopen week de Amstel Gold Race over omdat ze zich zo goed mogelijk wilde voorbereiden op Parijs-Roubaix. De Italiaanse Marta Cavalli won de Nederlandse klassieker, voor Demi Vollering. Annemiek van Vleuten eindigde als vierde.

De eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen werd vorig jaar in oktober verreden. Van Vleuten ging toen onderuit en liep daardoor onder meer een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk op. Ellen van Dijk hield een hersenschudding over aan een val op de natte kasseien. Van Vleuten slaat Parijs-Roubaix dit jaar over, Van Dijk doet wel weer mee.

De mannen rijden zondag de ’Hel van het Noorden’.