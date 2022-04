Sport Kort: Wielrensters rijden voor tweede keer Parijs-Roubaix

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrensters rijden voor tweede keer Parijs-Roubaix

07.01 uur: Voor de vrouwen staat voor de tweede keer de wielerklassieker Parijs-Roubaix op het programma. De koers gaat over 125 kilometer, van Denain naar de wielerbaan in Roubaix. De Britse Lizzie Deignan won vorig jaar de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix, Marianne Vos eindigde als tweede.

De koers start rond 12.30 uur, de finish is naar verwachting rond 16.00 uur. Vos sloeg afgelopen week de Amstel Gold Race over omdat ze zich zo goed mogelijk wilde voorbereiden op Parijs-Roubaix. De Italiaanse Marta Cavalli won de Nederlandse klassieker, voor Demi Vollering. Annemiek van Vleuten eindigde als vierde.

De eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen werd vorig jaar in oktober verreden. Van Vleuten ging toen onderuit en liep daardoor onder meer een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk op. Ellen van Dijk hield een hersenschudding over aan een val op de natte kasseien. Van Vleuten slaat Parijs-Roubaix dit jaar over, Van Dijk doet wel weer mee.

De mannen rijden zondag de ’Hel van het Noorden’.