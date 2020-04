Voldoende steun voor Cambuur en De Graafschap

„Er zijn inmiddels voldoende clubs om een nieuwe algemene vergadering betaald voetbal uit te schrijven. Welke clubs dat naast SC Cambuur en De Graafschap zijn, laat ik even in het midden”, aldus Dolf Segaar, de advocaat die SC Cambuur en De Graafschap terzijde staat. „Het uitroepen van een nieuwe vergadering is nog niet in gang gezet, omdat er eerst een goed voorstel moet liggen, waar voldoende draagvlak voor is. Daar wordt aan gewerkt, maar dat draagvlak lijkt er te zijn”, aldus Segaar, die bevestigt dat een van de opties is een voorstel om komend seizoen een Eredivisie met twintig clubs te hebben.

Daar waren de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie aanvankelijk vrijwel unaniem tegen, maar in dat standpunt is een kentering gekomen, nu de deur van de Eredivisie op slot is gebleven voor SC Cambuur en De Graafschap. Een substantieel aantal clubs is bereid het standpunt te herzien, nadat de wens voor promotie/degradatie van zestien van de achttien clubs uit de Keuken Kampioen Divisie door de KNVB naast zich neer werd gelegd.

De nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie, die op de veelbesproken conference call van vorige week promotie door hun neus geboord zagen worden, geven intussen stevig gas bij hun pogingen om de maatregel terug te draaien. „Er ligt inmiddels een dagvaarding bij de rechtbank. Ik hoop op korte termijn te horen wanneer er een datum beschikbaar is voor een zitting”, aldus Segaar, die verwacht dat zo’n zitting binnen twee weken zal plaatsvinden, maar ook benadrukt dat deze route niet zijn voorkeur heeft. „Een rechtsgang is het uiterste middel. Het heeft mijn voorkeur als de partijen er onderling uit kunnen komen zonder dat de rechter daar aan te pas hoeft te komen. Dat is ook beter voor de onderlinge verhoudingen. De clubs moeten op de lange termijn toch samen door.”

Segaar is zeker niet pessimistisch over de kansen van SC Cambuur en De Graafschap om alsnog een plek in de Eredivisie af te dwingen. „Ik zie zeker kansen, anders was ik er niet aan begonnen. Ik denk zeker, dat het mogelijk is voor SC Cambuur en De Graafschap om alsnog in de Eredivisie uit te komen volgend seizoen.”