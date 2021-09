Sport Kort: FC Groningen met hakken in zand na rode kaart Mike te Wierik

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Groningen accepteert schikkingsvoorstel Te Wierik niet

16.48 uur: C Groningen gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor een schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk tegen Mike te Wierik.

De KNVB wil de Groningse verdediger schorsen na zijn rode kaart van afgelopen woensdag in het duel met Vitesse. Te Wierik werd op advies van de VAR door scheidsrechter Allard Lindhout van het veld gestuurd na een forse overtreding.

De verdediger van Groningen maakte de tackle op Loïs Openda van Vitesse die in eerste instantie niet door de arbiter werd bestraft. Te Wierik vindt dat de rode kaart hem ten onrechte gegeven is. De zaak zal donderdagavond bij de tuchtcommissie in Zeist voorkomen.

Het schikkingsvoorstel dat FC Groningen ontving naar aanleiding van de rode kaart van middenvelder Daniël van Kaam heeft de club wel geaccepteerd. Hij werd vlak voor rust door scheidsrechter Lindhout naar de kleedkamer gestuurd. Van Kaam maakte vlak voor rust hands net buiten het strafschopgebied en ontnam daarmee een doelrijke kans waardoor hij werd bestraft met direct rood.

Door de schorsing zal Van Kaam de aankomende wedstrijd van Groningen, zaterdag bij Ajax, moeten missen.

Bij Zevenheuvelenloop is geen coronapas nodig

16.42 uur: Deelnemers aan de hardloopwedstrijd de Zevenheuvelenloop in en rond Nijmegen hoeven geen coronapas te laten zien voor ze van start gaan. De organiserende stichting heeft toestemming gekregen van de gemeentes Berg en Dal en Nijmegen om het zonder te doen.

Het publiek op het parcours, buiten de tribunes, hoeft de pas ook niet te tonen. De organisatie vindt dat de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen ook op deze manier voldoende zeker is. In de komende weken is verder overleg met de gemeentes en de veiligheidsregio over hoe het evenement er precies uit gaat zien.

De 37e editie van de Zevenheuvelenloop is op zaterdag 20 en zondag 21 november.

Club Brugge verwacht Vormer volgende week terug

15.47 uur: Ruud Vormer is bijna hersteld van een achillespeesblessure. „De verwachting is dat hij volgende week weer kan aansluiten”, zei zijn trainer Philippe Clement van Club Brugge.

Vormer mist vrijdag het competitieduel met OH Leuven. Clement verwacht dat het uitduel van dinsdag met RB Leipzig in de Champions League ook nog kort dag voor Vormer wordt.

De 33-jarige Vormer werd vorige week door Clement gepasseerd voor het thuisduel met Paris Saint-Germain (1-1) in de Champions League. Hij zou vervolgens wel aan het competitieduel met Charleroi beginnen, maar een achillespeesblessure verhinderde dat.

Vincenzo Nibali keert terug bij Astana

14.38 uur: De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali vertrekt bij Trek-Segafredo en rijdt volgend seizoen weer voor Team Astana. De 36-jarige Italiaan kwam tussen 2013 en 2016 ook al vier seizoenen uit voor de Kazachstaanse ploeg, waarmee hij zijn grootste successen vierde.

In het lichtblauwe shirt won de Italiaan twee keer de Ronde van Italië (2013 en 2016) en was hij de beste in de Tour de France van 2014. Nibali behaalde in totaal 22 zeges voor Astana. Hij won onder meer de Ronde van Lombardije, het Italiaanse kampioenschap, de Tirreno-Adriatico en negen etappes in de drie grote rondes. „Ik ben erg blij om terug te keren bij Team Astana, want voor mij is het een echte familie die me veel heeft gegeven en waarmee ik samen mijn grootste successen heb behaald” aldus Nibali.

„Nibali behoeft geen introductie. Hij is een echte kampioen en leider”, zegt teambaas Alexandr Vinokoerov. „Waarschijnlijk heeft hij de beste jaren van zijn carrière in onze ploeg doorgebracht en ik denk dat het symbolisch is dat hij zo’n geweldige wielercarrière hier zal afsluiten.”

Choukoud gaat voor tweede Nederlandse titel in marathon Amsterdam

14.29 uur: Khalid Choukoud gaat net als vijf jaar geleden proberen Nederlands kampioen te worden in de marathon van Amsterdam. De 35-jarige Choukoud staat op zondag 17 oktober aan de start in de hoofdstad. De Hagenaar deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen, maar moest in Sapporo na ruim 26 kilometer opgeven met maagklachten.

Choukoud veroverde in 2016 de Nederlandse marathontitel in Amsterdam. De geboren Marokkaan scherpte eerder dit jaar in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet. Choukoud gaat het in Amsterdam opnemen tegen onder anderen Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar.

Bij de vrouwen staat titelverdedigster Bo Ummels aan de start. Ze debuteerde twee jaar geleden in Amsterdam op de marathon en liep toen meteen naar de Nederlandse titel in een persoonlijk record van 2.32.34. Ummels (28) gaat volgende maand de strijd aan met onder anderen Ruth van der Meijden.

Bij de mannen is Abdi Nageeye de regerend Nederlands kampioen. De winnaar van het zilver op de Spelen slaat volgende maand de Nederlandse marathons in Eindhoven (10 oktober), Amsterdam en Rotterdam (24 oktober) over. Nageeye loopt op 7 november de marathon van New York.

De gemeente Amsterdam gaf begin deze week toestemming om op 17 oktober een hardloopwedstrijd te houden in de stad. Zowel deelnemers als toeschouwers hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Alleen bezoekers die op de tribunes van het Olympisch Stadion naar de start en finish willen kijken, moeten aantonen dat ze gevaccineerd of recent negatief getest zijn op het coronavirus.

Amerikaanse investeerder neemt Genoa over

12.44 uur: De Amerikaanse investeringsfirma 777 Partners heeft alle aandelen van de Italiaanse voetbalclub Genoa overgenomen van de Italiaanse zakenman Enrico Preziosi.

Preziosi, baas van de Italiaanse speelgoedfabrikant Giochi Preziosi, kocht Genoa in 2003 toen de club nog in de Serie B speelde. De club promoveerde vier jaar later en speelt sindsdien in de Serie A, de hoogste divisie in Italië.

Hoeveel de Amerikanen hebben betaald om de oudste voetbalclub van Italië in handen te krijgen, is niet bekendgemaakt.

UEFA verdubbelt prijzengeld voor EK van voetbalsters

12:12 uur De Europese voetbalbond UEFA heeft het prijzengeld voor het EK voor vrouwen, dat volgend jaar in Engeland wordt gehouden, verhoogd naar 16 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de prijzenpot bij het EK van 2017 in Nederland.

Een deel van dat bedrag is startgeld voor de deelnemende landen, het andere deel is een prestatiebonus. Hoe die verdeling wordt, is nog niet bekend. Verder stelt de UEFA voor de clubs die speelsters afstaan aan de landenploegen nog eens 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Hoewel het prijzengeld is verdubbeld, staan de vergoedingen nog steeds in de schaduw van die bij de mannen. Voor het EK 2020 (dat afgelopen zomer werd gehouden) was 371 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar en mochten de clubs die spelers afstonden nog eens 200 miljoen verdelen. Ieder deelnemend land kreeg bij aanvang van het toernooi al een startbonus van 9,25 miljoen euro.

De UEFA heeft ook het zogeheten solidariteitsprogramma uitgebreid voor clubs die niet aan de Europese toernooien deelnemen en uit landen komen buiten de Europese top 5. De voetbalbond stelt dit jaar 140 miljoen euro beschikbaar. Dat is 4 procent van de totaalwinst van 3,5 miljard euro. Als de winst stijgt, stijgt de hoogte van de solidariteitspot mee tot maximaal 175 miljoen per jaar. Vorig jaar bestond deze pot uit 130 miljoen euro, meldt de bond.

Rwanda huisvest in 2025 eerste WK wielrennen in Afrika

11:00 uur Rwanda huisvest over vier jaar als eerste land in Afrika de wereldkampioenschappen wielrennen. De internationale federatie UCI heeft de WK van 2025 toegewezen aan het Oost-Afrikaanse land. Het evenement gaat plaatsvinden in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Het was al bekend dat de wielrenners in 2025 naar Afrika gaan voor de strijd om de regenboogtruien. De UCI had Afrikaanse landen enkele jaren geleden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Voorzitter David Lappartient zei in mei dat er twee kandidaten waren: Kigali en de Marokkaanse stad Tanger. Tijdens de huidige WK in België nam de UCI een beslissing.

Rwanda heeft de nodige ervaring met het organiseren van wielerkoersen. De Ronde van Rwanda maakt al jaren onderdeel uit van de UCI-kalender.

Volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen op de weg in Wollongong in Australië, in 2023 organiseert Glasgow een groot WK voor alle disciplines van de UCI. Een jaar later huisvest de Zwitserse stad Zürich de WK op de weg.

Naomi Osaka slaat uitgesteld toernooi Indian Wells over

07:28 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het toernooi van Indian Wells, dat begin volgende maand wordt gehouden in Californië. De Japanse beleefde drie jaar geleden haar doorbraak in Indian Wells, door op het hoog aangeschreven Amerikaanse toernooi haar eerste titel op de WTA Tour te veroveren. „We kijken er naar uit om je in 2022 te zien, Naomi”, schrijft de organisatie op Twitter.

Osaka (23) had begin deze maand na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open al aangekondigd een pauze te nemen.

Osaka, de best verdienende sportvrouw ter wereld, kampt al langer met mentale problemen. De viervoudig grandslamwinnares kwam de afgelopen maanden na haar veelbesproken persboycot op Roland Garros slechts sporadisch in actie. De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld is op de mondiale ranglijst gezakt naar de achtste plaats.

Verplichte vaccinatie olympische sporters VS

07:30 uur Alle Amerikaanse sporters die willen meedoen aan de Olympische Spelen moeten zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat staat in nieuwe richtlijnen die het Amerikaans olympisch en paralympisch comité (USOPC) heeft opgesteld. De vaccinatieverplichting geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor alle coaches en stafleden.

Afgelopen zomer deden ruim zeshonderd Amerikaanse sporters mee aan de Olympische Spelen van Tokio, waarvan er zo’n honderd niet gevaccineerd waren. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had alle deelnemers wel dringend opgeroepen om zich vooraf te laten inenten, maar stelde dat niet verplicht.

De Amerikaanse atleten die begin volgend jaar willen meedoen aan de Winterspelen in Beijing, moeten allemaal een coronavaccin hebben genomen. De verplichting geldt vanaf 1 november en is ook van kracht op alle trainingsfaciliteiten van de USOPC. Voor sporters en stafleden met een medische of religieuze vrijstelling wordt een uitzondering gemaakt. Zij moeten zich dan wel dagelijks laten testen op het coronavirus.