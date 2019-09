Spookrit in Vuelta op vrijdag de dertiende?

Dat het vrijdag de dertiende is, willen ze bij Jumbo-Visma helemaal niet weten. Twee dagen na de miskleun naar Guadalajara kan de ploeg het zich niet permitteren weer achter de feiten aan te koersen. „Ik denk dat iedereen na dit voorval nóg meer weet dat we heel erg scherp moeten zijn”, benadrukt Niermann.

„Woensdag gebeurde het al in de eerste achthonderd meter. Het bewijst dat het gevaar overal kan liggen. Het geeft echter veel vertrouwen hoe het team zich heeft herpakt na die mindere dag. In deze bergrit was niet alleen Primoz super, maar heeft het team hem ook optimaal bijgestaan. Wat dat betreft zie je dat iedereen is wakker geschud. Omdat we niet goed hebben opgelet, had Primoz woensdag zomaar op tien minuten kunnen staan. Dat realiseert iedereen zich terdege.”

Bekijk hier de stand in het algemeen klassement van de Vuelta a España.

